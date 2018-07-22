ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الجمعة في العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، رصدها استخدام العنف المفرط المتبادل بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقالت المفوضية، في بيان أمس، إنها «وثّقت سلسلة مطالب للجماهير المحتشدة التي تمثلت بحاجتها إلى إنجاز العديد من المشاريع الخدمية في مناطقها، إضافة إلى توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي، ومطالبة الحكومة العراقية بإيجاد حلول جذرية من أجل تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، والإنصاف في تجهيزها بين محافظة وأخرى».

وأشارت إلى «استخدام العنف المفرط المتبادل بين المتظاهرين والقوات الأمنية من خلال استخدام الحجارة والغازات المسيلة للدموع والطلاقات الحية وخراطيم المياه في محافظات ذي قار والنجف وبغداد والديوانية، ما أدى إلى وفاة متظاهرين اثنين، أحدهما في الديوانية، والآخر في محافظة النجف وإصابة 45 أغلبهم من القوات الأمنية».

وأكدت المفوضية سلمية التظاهرات في محافظات البصرة وميسان وبابل وواسط جنوبي ووسط البلاد، لافتةً إلى أن فرق المفوضية لم تؤشر إلى أي حالات عنف أو استخدام للقوة من قِبل رجال الأمن أو المتظاهرين أو أي حالات اعتداء على الدوائر الحكومية والخاصة.

وتجددت الاشتباكات في قضاء كرمة على إثر مهاجمة ميليشيات الأحزاب خيام الاعتصام للمتظاهرين، وتدخل العشائر لنجدة أبنائها المعتصمين، فيما ذكر شهود عيان أن سودانياً توفي متأثراً بالغاز المسيل للدموع وسط بغداد. وقال الشهود إنه «كان يعاني الربو، وسقطت إحدى عبوات الغاز المسيل قرب الشقة التي يسكنها في منطقة البتاويين وسط بغداد مما تسبب في اختناقه».