المصدر: Ⅶالخوخة، مارب - واس

قدمت المملكة العربية السعودية، أمس، خمسة آلاف سلة من التمور للنازحين والمحتاجين في مأرب والحديدة.

التوزيع ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ثلاثة آلاف كرتونة من التمر على النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة يستفيد منها 18 ألف فرد، وهي ضمن مشــروع توزيع 14230 كرتونة من التمر و20,000 سلة غذائية مخصصة للمحافظــة، كــما وزّع المركز في مأرب ألفي كرتونة من التمور، شمل التوزيع النازحين من مديرية نهم في صنعاء إلى مــأرب ومخيــم الخــانق للنازحيــن وحــارة الأحــوال المدنية في مأرب، يستفيد من التوزيع 12 ألف فرد، وهي من الإجمالي المخصص للمحافظة البالغ 3000 طن.