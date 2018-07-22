المصدر: بغداد - البيان

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، جوزيف فوتيل، أن حلف شمال الأطلسي سيفتتح قاعدة عسكرية له في العراق خريف هذا العام.

وأشار فوتيل إلى أن «الدور الرئيس للقاعدة سيتمثل بمهام تدريبية، إضافة إلى فوائد أخرى، وسيكون لها تأثير في تطوير قوات الأمن العراقية، والإسهام عموماً بإحداث إصلاحات في القطاع الأمني الذي بدأ به العراقيون».

وكان مصدر عسكري عراقي كشف قبل أيام، أن «قوات الناتو التي ستدخل للعراق ستقيم قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي، تضم أكثر من 250 عسكرياً ومدرباً، إضافة إلى آليات مصفحة ومروحيات مقاتلة وطائرات مُسيّرة». وقال المصدر إن «إنشاء القاعدة العسكرية لقوات الناتو التي ستدخل العراق قبيل نهاية عام 2018، الهدف منه مساعدة وتطوير تدريب القوات العراقية».