المصدر: Ⅶ عدن ـ سبأنت

نفى مكتب رئيس المحكمة العليا في اليمن القاضي حمود الهتار صحة التغريدة والأخبار المنسوبة إلى صفحته في تويتر بإطلاق 380 سجيناً متهمين بالإرهاب. وقال في بيان صحافي: «إنها مزورة وما ورد فيها محض افتراء»، وأضاف: «إن الإشراف على السجون والإفراج عن السجناء الذين تم سجنهم دون مسوغ قانوني أو لم تتوفر أدلة كافية لإدانتهم أو انتهت مدد حبسهم من صميم اختصاص النيابة العامة».

لا طعون ونفى المكتب أن تكون المحكمة العليا قد تلقت طعوناً على أحكام في قضايا الإرهاب أو أصدرت أمراً وقراراً بالإفراج عن أي من المتهمين في قضايا إرهابية. وقال: «على من يدعي خلاف هذا إن كان صادقاً أن ينشر أي أمر أو قرار أو حكم صادر عن المحكمة تحت توقيع رئيس المحكمة وختمها».