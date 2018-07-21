الإمارات تغيث أهالي قرى يمنية على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي

المصدر: وام

نجح فريق الهلال الأحمر الاماراتي في الوصول بمساعداته الغذائية الى أهالي مركز الضاحي بمديرية كرش اليمنية الواقع على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي التابعة لإيران المتمركزة على بعد 5 كيلومترات من قرى المركز على جبل الحمام .

وفور وصول الفريق قام بتوزيع 1200 سلة غذائية على قرى "اللصب و النويشع و حبيل معجم ومعجبة" ومناطق "القُرية و الشرجة و وزيق" بالاضافة الى منطقة حوامرة التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.

وشكر أهالي كرش بمحافظة لحج الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة التي أعقبت مباشرة تحرير قرى الضاحي من مليشيا الحوثي مسجلا بذلك أول حضور لمنظمة انسانية في هذه المناطق المنكوبة ..وناشدوا الهيئة التدخل لإغاثة قرى مركز الضاحي التي تضررت من الحرب التي تشنها المليشيات التابعة لايران ضدهم منذ أكثر من 3 سنوات لاسيما في الجانب الخدمي كالمياه والصحة وإعادة تأهيل وترميم المدارس .

وثمن الأهالي دور دولة الإمارات الفاعل والمؤثر في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ونشاطها المتميز في الدعم الإغاثي والإنساني الذي شمل بوتيرة عالية جميع المحافظات اليمنية المحررة.

هذا وقد مثّل عام زايد 2018 في اليمن أنموذجا رائعا للدعم السخي الذي شمل مختلف الأصعدة الإنسانية والخدمية والمشروعات الإقتصادية.

#الهلال_الأحمر_الإماراتي يغيث أهالي قرى يمنية تقع على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Cb0yqNeWjc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 21, 2018

جدير بالذكر أن مركز الضاحي يبعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة الراهدة التي ماتزال تشهد مواجهات بين مليشيا الحوثي وقوات المقاومة الجنوبية.