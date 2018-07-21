قرقاش: منع قطر لشعبها من أداء فريضة الحج أمر مروِّع

المصدر: دبي، الرياض - البيان، وكالات

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، منع قطر لشعبها من أداء فريضة الحج بالمروع، وقال في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في «تويتر»: «إن منع قطر لشعبها من أداء فريضة الحج هو أمر مروع، من الواضح أن هناك حصاراً لمنع القطريين من الحج». في وقت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تخصيص رابط جديد «لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج»، بعد أن حجبت السلطات القطرية الرابط السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن الرابط الجديد هو (https://qh1.haj.gov.sa)، بعد أن تم حجب الرابط السابق (https://qh.haj.gov.sa)، الذي كان قد تم تخصيصه أيضاً لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة. وأضافت الوزارة أن تلك الخطوة «تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة». وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد كشفت الأسبوع الماضي في بيان، عن تخصيص الرابط لخدمة حجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وزارة الأوقاف القطرية.

عدم تجاوب

وقال البيان: «إلحاقاً لبيان وزارة الحج والعمرة.. وما تضمنه بأنها ستحدد رابطاً مباشراً للحجاج القطريين، بعد عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين». وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم.

وشددت على أنها «لن تألو جهداً في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكّنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيُسر وسهولة».

استغلال سياسي

وتواصل قطر للسنة الثانية العمل على منع الحجاج القطريين من أجل الاستغلال السياسي وإقحام الحج في ذلك، كما أن السلطات المختصة في قطر لم ترد ولم توقع محضر الاتفاق حتى انتهاء المدة المتفق عليها في 15/10/1439هـ.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد قدمت العام الماضي شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوّض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، على خلفية منعها مواطنيها من الحج.

ونبَّهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وفقاً لقناة «سكاي نيوز» الفضائية، آنذاك إلى أن قطر تمارس بهذا المنع انتهاكاً خطيراً وفادحاً بحق مواطنيها في ممارسة الشعائر الدينية وأهمها الحج، وأشارت الشكوى إلى وجود شكاوى وتذمر وسخط كبير وسط الحجاج القطريين بسبب منعهم من الحج هذا العام.