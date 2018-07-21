روسيا لا تبحث انسحاباً إيرانياً من سوريا

المصدر: طهران - وكالات

أكد السفير الروسي في إيران ليفان جاغاريان، أن موسكو لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، نظراً لأن الحكومة السورية هي المخول الوحيد بذلك.

وأضاف السفير: «كيف يمكننا بحث هذا الأمر؟ فقط حكومة بشار الأسد، هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة السورية هي التي عليها حلها، لا نحن».

وأشار إلى أن موسكو، تبذل أقصى الجهود الممكنة لمنع حدوث أي صدام إيراني إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن إسرائيل تتواجد بشكل أو بآخر داخل سوريا وكذلك إيران. وختم بالقول: «لا يجوز السماح أبداً بوقوع أي صدام مسلح بين هذين البلدين داخل سوريا».