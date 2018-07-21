المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن مدى الحياة على فلسطينيين أدينا بقتل مستوطن في أكتوبر الماضي. وأدين يوسف كامل ومحمد أبو الرب وهما من قرية قباطية في الضفة الغربية المحتلة، في مايو بتهمة قتل روفن شمرلنغ في هجوم متعمد في مكان عملهما في مدينة كفر قاسم الواقعة في الأراضي المحتلة عام 1948، في 4 أكتوبر. وحكمت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة منطقة اللد على الرجلين بالسجن مدى الحياة وغرمت كلاً منهما 258 ألف شيكل لأرملة شمرلنغ (حوالي 71 ألف دولار، أو 61 ألف يورو).

وقال الشابان وفق بيان الاتهام إنهما هاجماه لأسباب وطنية انتقاماً لاستشهاد صديق لهما في 2015 برصاص الاحتلال.

وقال جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» إن الدافع وراء ذلك هو التوتر الذي شهده الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة في يوليو.