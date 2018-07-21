الطيران التركي يدمر أهدافاً شمالي العراق

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

أعلن الجيش التركي، أمس، أن سلاحه الجوي دمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق كجزء مما سماها «عملية لمكافحة الإرهاب». وفي بيان، قالت هيئة الأركان العامة التركية إن غارة جوية نفذت في مناطق أفاسين-باسيان، وزاب، وهاكورك الخميس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية. وأضاف البيان «تم تدمير مواقع أسلحة وملاجئ يستخدمها الإرهابيون خلال الغارة الجوية خلال العملية».

يذكر أن القتال بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية قد استؤنف مجدداً في عام 2015 بعد انهيار محادثات السلام، ما أنهى وقفاً لإطلاق النار استمر عامين. ومنذ ذلك الحين، قتل العشرات، بمن فيهم مسلحون وأفراد أمن ومدنيون.