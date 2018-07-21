لبنان يؤمّن عودة مئات النازحين إلى مناطقهم في سوريا

المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، أنها ستقوم بتأمين «العودة الطوعية» لمئات من النازحين السوريين الموجودين داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، صباح الاثنين المقبل، وذلك من منطقة عرسال، عبر حاجز (وادى حميد) الحدودي.

تأمين

ويتولى الأمن العام اللبناني منذ قرابة شهر عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

قوائم

ومنذ أن تولى الأمن العام ملف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، عاد قرابة 4 آلاف نازح إلى سوريا، فيما تم إعداد قوائم جديدة بنحو 3 آلاف نازح ينتظر عودتهم قريباً على دفعات. وقال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني في تصريحات صحافية إن أعداد اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم «في تزايد»، مشيراً إلى أن أحوال السوريين الذين عادوا بالفعل إلى سوريا، تشجع الباقين على العودة، خاصة وأن «الآلية التي نتبعها مع المسؤولين السوريين تؤمن حماية هؤلاء حتى بعد عودتهم».