المعارضة تصدر بطاقات هوية شمالي سوريا

المصدر: أنقرة - وكالات

تصدر سلطات المعارضة بطاقات هوية جديدة شمالي سوريا، في محاولة منها لتعزيز إدارتها لمنطقة لا تزال خارج سيطرة النظام، وبالنسبة لكثير من السوريين الذين فقدوا كل أنواع وثائق الهوية خلال الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، فإن البطاقات المختومة بشعار المعارضة تمثل خطوة نحو العودة لحياة طبيعية. وسعت سلطات المعارضة لتطوير إدارتها الخاصة في المنطقة، من خلال أعمال إعادة البناء وتدريب قوة شرطة جديدة.

وقال مسؤول أمني إنه إلى جانب بطاقات الهوية بدأت المعارضة أيضاً عملية إصدار لوحات ترخيص للسيارات في منطقة درع الفرات. وقال «الهدف من ذلك هو تأمين المنطقة بالكامل. يجري بناء حياة اجتماعية منظمة هناك. وأول الضروريات هو بطاقات الهوية». وذكر المسؤول أن أحد الأهداف الرئيسية هي تمييز المدنيين عن أعضاء «داعش».