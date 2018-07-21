المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال اليومين الماضيين 4 انتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.

وذكر بيان للدفاع الروسية أمس أن الانتهاكات وقعت في محافظتي اللاذقية وحماة، واصفا الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا بـ«المستقر».

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى بلدة الصالحية بريف دير الزور، مضيفا أن المركز المذكور قدم، الإسعافات والخدمات الطبية لــ 52 شخصا، موضحا أن عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ وقف الأعمال القتالية لم يتغير.