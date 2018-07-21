ملاحقة فلول «داعش» في ديالى

المصدر: بغداد - البيان

تواصلت العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية لتطهير مناطق شرقي محافظة ديالى من فلول تنظيم داعش الإرهابي وصولاً إلى الحدود مع محافظة واسط، فيما قالت وزارة الدفاع إن قواتها شرعت في مداهمة وتفتيش البساتين والمناطق المحاذية لضفاف نهر ديالى في ناحية خان بني سعد، كما أعلن مركز الإعلام الأمني عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والمتفجرات التي تعود لتنظيم داعش في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأضافت الوزارة في بيان أن منطقة العمليات في ديالى تمتاز بكثافة البساتين والطرق الوعرة، بالإضافة إلى اتساع مساحتها، مشيرةً إلى «إحاطتها بالكامل ومنع دخول وخروج العجلات ونصب السيطرات المفاجئة ومسح الطرق بشكل دقيق».

ولفت البيان إلى أن قيادة العمليات شددت على المقاتلين «بضرورة مراعاة الجانب الإنساني خلال التفتيش وإبداء التعاون التام مع المواطنين».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والمتفجرات التي تعود لتنظيم داعش في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

في الغضون، أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين بمقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في هجوم بالأسلحة الرشاشة على نقطة أمنية عند المدخل الشمالي لقضاء بلد شمالي بغداد.

تحرير صيني

صرح اللواء قاسم راشد زويد قائد شرطة واسط، أمس، بأن قوات الشرطة تمكنت من تحرير مهندس صيني يعمل لحساب إحدى شركات الصرف الصحي واعتقال خاطفيه في إحدى المناطق شمالي محافظة واسط جنوب شرقي بغداد.