وقود كويتي لتشغيل محطات الكهرباء العراقية

المصدر: بغداد - البيان

كشفت وزارة الكهرباء العراقية أمس، أن دولة الكويت ستجهز الوزارة بوقود الكاز أويل بهدف تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان، إنه «بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكاز أويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة، ودعم الوحدات العاملة».

وأضاف «ستصل اليوم السبت إلى موانئ البصرة بارجة كويتية محملة بكمية (30 ألف) متر مكعب من وقود الكاز أويل، كدفعة أولى، وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة».