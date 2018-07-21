استسلام إرهابي

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابياً سلّم نفسه للسلطات بمنطقة تمنراست أقصى جنوب البلاد. وقالت الوزارة: «سلم الإرهابي المسمى العربي اللادمي نويجح المدعو «الخطاب» نفسه، إلى السلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية تكرارية، وخزنة مملوءة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة».

توافق مغربي أوروبي

أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أمس، أنهما «توافقا حول مضمون اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول التطبيق». ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن البيان أن «الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية». وأكد مصدر مغربي أن التوافق «يشمل الصيد في مياه الصحراء». المغرب - أ.ف.ب

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ألغت شركة الخطوط الجوية المغربية عشر رحلات كانت مبرمجة أمس، تربط مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بمطارات مدن أوروبية بسبب حركة احتجاجية يخوضها طيارو الشركة منذ يومين. وأفاد بيان للشركة، المملوكة للدولة، أن بعض رحلاتها «مهددة بأن تشهد اضطرابات ابتداء من 20 يوليو بسبب توترات اجتماعية». المغرب - أ.ف.ب