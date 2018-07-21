أمر ملكي سعودي بترقية 527 عضواً في النيابة العامة

المصدر: الرياض- وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية 527 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع النائب العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة.