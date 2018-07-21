4 شهداء بعدوان إسرائيلي واسع على غزة

المصدر: أبوظبي، الأرض المحتلة - البيان، وكالات

دانتدولة الإمارات، أمس، إقرار «الكنيست» الإسرائيلي قانون «القومية اليهودية»، مؤكدة أنه «يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين»، داعية إلى تكاتف عربي وجهد مشترك لمواجهة الاحتلال وعدم إخلاء الساحة لصالح التفرّد القطري والمزايدة الإيرانية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر» إن «إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «يهودية الدولة» يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين».

وأضاف: «يبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية». كما دان مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية القانون العنصري مع التأكيد على ضرورة مواجهته.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً وبرياً واسعاً على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة وقصف مكثّف على مواقع في مختلف مناطق الجيب المحاصر، سقط خلاله أربعة شهداء، تحت ذريعة مقتل ضابط في جيش الاحتلال بنيران مقاومين من القطاع.