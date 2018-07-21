تظاهرات العراق تتمدّد وتنادي بطرد إيران

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

لقي متظاهر مصرعه، أمس، في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وأصيب اثنان آخران بجروح، برصاص عناصر تابعة لجماعة بدر، وذلك خلال تظاهرات اجتاحت محافظات جنوبي البلاد.

وخرج المئات للتظاهر أمام مقارّ أحزاب سياسية سبق وتعرض بعضها للحرق خلال الأيام الأولى للاحتجاجات.

وفي العاصمة بغداد، تظاهر الآلاف مرددين هتافات مناوئة للحكومة ولتدخلات إيران، منها «إيران برة برة بغداد حرة حرة»، واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعدما حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. كما خرجت تظاهرات كبيرة بمشاركة الآلاف في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي البلاد. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى محافظة البصرة، ورفعوا شعارات منددة بـ«الأحزاب الفاسدة»، مطالبين بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل، وهتف المتظاهرون «سلمية سلمية».

وفي مدينة الناصرية، تظاهر المئات في ساحة الحبوبي وسط المدينة، حاملين الأعلام العراقية ولافتات تدعو إلى إقالة وزير الكهرباء والمحافظ والمسؤولين المحليين، وسط هتافات «كلا كلا للفساد».

وأكد منظمو التظاهرات في مدينة كربلاء أن مطلبهم الرئيس، إلى جانب توفير الخدمات، هو إعادة كتابة الدستور بأيدٍ عراقية وطنية يفوضها الشعب.