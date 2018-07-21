التحالف يصدر 7 تصاريح جديدة لدخول الموانئ اليمنية

المصدر: الرياض- وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه تم إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأضاف التحالف أنه يوجد 4 سفن بميناء الحديدة و5 أخرى بانتظار الدخول للميناء، مشيراً إلى أن السفينة «باهية دماس».

تحمل الديزل على رصيف ميناء الحديدة منذ 23 يوماً والميليشيا الحوثية تعطل تفريغ حمولتها.

تصاريح سابقة

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء أول من أمس، إصدار خمسة تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وأعلن التحالف العربي الأسبوع الماضي تعمد ميليشيا الحوثي الإيرانية تعطيل دخول سفينتين تحملان الوقود لميناء الحديدة لأكثر من أسبوعين.