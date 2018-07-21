مذكرة تفاهم لإنشاء محطتي كهرباء عدن الجديدة وحضرموت الساحل

المصدر: عدن - سبأ نت

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، برعاية وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميغا، وكهرباء حضرموت الساحل بقدرة 100 ميغا، قابلتين للتوسعة بين شركة بترومسيلة، ممثلة عن جانب اليمني عبر مديرها التنفيذي المهندس محمد بن سميط، والمدير العام التجاري لأنظمة الطاقة والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جنرال إلكتريك جاجان كاكار، عن شركة جنرال إلكتريك الأميركية.

وعبّر هادي عن سروره بالتوقيع لإنجاز هذا المشروع من شركة بترومسيلة وشركة جنرال إلكتريك، وقال: «لقد ظلت الكهرباء معضلة يواجهها شعبنا بصورة عامة وأبناء المناطق الساحلية بصورة خاصة، وما ترتب عليها من معاناة صحية وإنسانية لدى المرضى وكبار السن».

وأضاف هادي: «كانت الحلول الترقيعية عبر الطاقة المشتراة باهظة ومكلفة على موارد الدولة المحدودة وتتكرر معها المعاناة بصورة دائمة، الأمر الذي جعلنا نفكر بحلول استراتيجية لمصلحة اليمن كاملاً، حيث كانت البداية عبر تحقيق الاكتفاء لكهرباء حضرموت الوادي والصحراء وعبر نفس الشركة جنرال إلكتريك وبواسطة شركة بترومسيلة اليمنية، والآن نوقع مذكرة تفاهم لكهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميغا، وكهرباء حضرموت الساحل بقدرة 100 ميغا».

وأكد الرئيس اليمني أن مشاريع الكهرباء ستتوالى من خلال الشراكة مع جنرال إلكتريك لإنشاء محطات مماثلة في تعز والحديدة وصنعاء ومأرب وشبوة والمهرة وباقي محافظات الوطن لتحقيق الاكتفاء وتقليل الإنفاق من خلال التشغيل بواسطة الغاز والوقود الثقيل، مشدداً على أهمية سرعة تنفيذ المشروع لاستكماله ومواكبة الصيف المقبل.