3 شهداء في قصف مدفعي للاحتلال على حدود غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مواقع على حدود غزة.

في خانيونس،استشهد في قصف مدفعي للاحتلال الشابان احمد فرحان وشعبان ابو خاطر ، فيما استشهد الشاب محمد قشطة شرق رفح.

وأفاد مدير المشفى الميداني شرق خانيونس ان شهيدي خانيونس وصلا الى المشفى اشلاء ممزقة.

واصيب فلسطينيان بإطلاق آليات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شرق عبسان بـ خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما اطلقت المدفعية الاسرائيلية قذائفها على نقاط رصد قرب مخيم العودة شرق جباليا واخرى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أصيب فلسطينيان آخران بجراح في اطلاق نار على مخيم العودة شرق غزة فيما اصيب ثالث شرق جباليا واثنين بحالة اختناق شرق خانيونس.