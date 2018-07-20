حكومة الرزاز تنال ثقة البرلمان الأردني

المصدر: عمان - وكالات

منح البرلمان الأردني الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، بعد عرض ومناقشة البيان الوزاري.

وحصلت الحكومة على موافقة 79 نائباً في البرلمان المكون من 130 نائباً. وخلال كلمته أمام البرلمان، تعهد الرزاز بالعمل على تحقيق حلم النهضة الوطني الشامل لكل الأردنيين، قائلاً إن «الثقة أمانة في أعناقنا ونحن نتعهد بالعمل يداً بيد لخدمة الوطن والمواطن». كما تعهد الرزاز بتحسين الخدمات وتطبيق القانون على الجميع، ومكافحة الفساد والجريمة والمخدرات.

وقال إن الحكومة تعمل على تصميم استراتيجية لمحاربة الفقر من خلال برنامج صندوق المعونة الوطنية. وكانت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز، قد أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في منتصف يونيو، بعد استقالة حكومة هاني الملقي عقب احتجاجات غير مسبوقة في الشارع الأردني.