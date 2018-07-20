«الهلال» تغيث محدودي الدخل في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المزيد من المساعدات الغذائية الإغاثية في محافظة حضرموت في إطار جهودها لمساعدة المواطنين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، وبصفة خاصة الشرائح الكادحة في المجتمع وفي مقدمتها عمال النظافة والصرف الصحي في وادي حضرموت.

حضر توزيع المساعدات خالد عوض هويدي مدير عام في مديرية تريم، والمهندس سالم يعمر مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، والمهندس حسن حيدر باقميش مشرف مشاريع الهيئة في وادي حضرموت.

وتوجه وفد الهيئة - عقب عملية التوزيع - إلى عدد من المنازل التي يسكنها أشخاص يعانون أمراضاً مزمنة ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم وتلمس معاناتهم وتقديم لهم هذه المساعدات الغذائية لتخفيف ولو جزءاً بسيطاً مما يعانونه. ويأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية تجسيداً لدور الهلال الإماراتي الإنساني، وسعياً منها أن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها ومساهمة منه في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بعد تسلّمهم المساعدات من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، موجهين له الشكر على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها الأثر الطيب في نفوسهم، مشيدين بدولة الإمارات حكومة وشعباً وبجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خصوصاً والشعب اليمني عموماً، لافتين إلى ما يعانونه من ضيق في الحياة نتيجة للأزمات المتراكمة.

من جهته، أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، محمد عبيد الشامسي، حرص الهيئة على توزيع هذه المساعدات الإنسانية مساهمة منها في التخفيف عن ذوي الدخل المحدود، وفي مقدمتهم عمال النظافة والصرف الصحي بحضرموت الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية سيئة.

وأوضح، أن توزيع المساعدات يأتي ضمن برنامج مكثف وضعته الهيئة للتخفيف على المتضررين والمحتاجين، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في توزيع المساعدات الغذائية في حضرموت عبر تقديم آلاف الطرود الغذائية والطبية.