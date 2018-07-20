المصدر: القاهرة - د ب أ

لقي 12 شخصاً حتفهم وأصيب 28 آخرون، معظمهم من عمّال المحاجر، في حادث مروري بالطريق الصحراوي في محافظة المنيا (241 كيلومتراً جنوب القاهرة).

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أمس، إن الحادث وقع جراء تصادم سيارة نقل كانت محملة بالإسمنت وأخرى ربع نقل كان يستقلها عمّال من المحاجر على طريق قرية الشرفاء التابعة لمركز المنيا. وأشارت إلى أن السيارة النقل اصطدمت بعد تصادمها بالسيارة الربع نقل بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ومطعماً، وذلك بقرية الشرفاء على الطريق المؤدي للمنيا الجديدة والطريق الصحراوي الشرقي.

وحسب الداخلية، أسفر الحادث عن وفاة 12 شخصاً وإصابة 28 آخرين، وتم الدفع بـ18 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين.