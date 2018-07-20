رئيس جديد للجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

اختار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا رئيساً جديداً للجنة ليحل محل رئيسها الحالي المريض منذ أشهر الذي يتلقى العلاج في الخارج.

وقالت مصادر رسمية إن أعضاء اللجنة من المعارضة والموالاة اتفقوا على تعيين الوزير السابق للخارجية محمد فال ولد بلال رئيسا للجنة المستقلة للانتخابات لفترة خمس سنوات بدلا من ديدي ولد بونعامه الذي أعفي لأسباب صحية.

وكان ولد بلال ينشط في صفوف المنتدى من أجل الديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف للمعارضة قبل أن يستقيل.

وعمل ولد بلال وزيرا للخارجية في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع ثم سفيرا لبلاده في الخارج. ويتوقع أن تشهد موريتانيا انتخابات بلدية ونيابية وجهوية في أول سبتمبر المقبل.