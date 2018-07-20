سلفا كير يبدي استعداده للسلام

المصدر: جوبا - رويترز

عبر رئيس جنوب السودان سلفا كير عن استعداده لقبول اتفاق سلام لإنهاء حرب أهلية في بلاده وتشكيل حكومة جديدة شاملة. ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في السودان، تعيين خمسة نواب للرئيس كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.

وقال كير في مراسم أداء وزير الخارجية الجديد اليمين «شعب جنوب السودان يبحث عن السلام وإذا كان لهذا الترتيب أن يجلب السلام فأنا مستعد لقبوله». وتفجر الصراع في جنوب السودان عام 2013 بسبب نزاع بين كير ونائبه السابق ريك مشار.

ويرجع الصراع في الأغلب لأسباب عرقية تنبع من التنافس بين قبيلة الدنكا المهيمنة التي ينحدر منها كير والنوير التي ينتمي لها مشار. وعين كير هذا الأسبوع نيال دينق نيال، وهو مستشار رئاسي سابق وكذلك كبير مفاوضيه في محادثات الخرطوم، في منصب وزير الخارجية ليحل محل دينق ألور.