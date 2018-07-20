وجهاء صعدة: التحالف أنقذ اليمن من مشروع الخميني

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد مشايخ محافظة صعدة أن أبناء المحافظة يتوقون لدولة المواطنة المتساوية وينتظرون تحرير المحافظة وبقية المحافظات بفارغ الصبر وهم على استعداد للالتحاق بصفوف قوات الشرعية عبر الأراضي التي تحررت في صعدة.

وأشار مشايخ صعدة في الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام السعودية، أمس، في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار «صعدة.. جذور المشكلة وطموح التحرير» إلى أن الميليشيا الحوثية طوال تاريخها ظلت تستفيد من دعوات الهدنة والسلام واستغلت الاتفاقيات والمواثيق في كل المراحل ومع كل حرب واتفاق وهدنة كانت تخرج أقوى من السابق وخاضت الحروب ضد الدولة والقبائل وفرقت وفككت الترابط الأسري والاجتماعي لتستفرد بكل مكون ومنطقة على حدة.

وجدد أبناء صعدة الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على دعمهم السخي لليمن عامة وأبناء صعدة بشكل خاص لتحرير اليمن من هذه الميليشيا التي آذت اليمنيين وجيرانهم، مشيدين بجهود التحالف العربي لدعم الشرعية والذي لولاه لكان اليمن مركزاً رئيسياً للمشروع الخميني في المنطقة ومختطف من شعبه ومحيطه العربي.