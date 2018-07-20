حكومة الوفاق ترحب بجهود القاهرة لإنهاء الانقسام

المصدر: رام الله - د ب أ

رحب الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، بأي جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة. وقال في بيان، أمس، إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد شدد المتحدث على أن «الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التي فُرضت علينا بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا من أجل تحقيق حلمنا الوطني بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وتوجه بالشكر إلى مصر على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة. من جهتها، أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ أمس، جهاز المخابرات المصرية موافقتها على اقتراحات للقاهرة لتحقيق المصالحة.

وقال بيان صادر عن حماس إن هنية هاتف وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عابس كامل وأبلغه "موافقة الحركة على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة" مطلع الشهر الجاري. وأضاف "ناقش هنية مع اللواء كامل التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة"، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في المسارات كافة.