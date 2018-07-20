مشاط: المملكة ترفض تسييس الحج

المصدر: الرياض - وكالات

أكّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، أنّ الإجراءات السعودية تجاه الحجاج القطريين، ومساواتهم بآليات حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، خير دليل وتأكيد أنّ السعودية ترفض تسييس الحج مطلقاً، وتتعامل مع كل الحجاج دون تمييز ولا تفرقة بينهم مهما كانت جنسياتهم وطوائفهم، مردفاً: «نتعامل مع الحجاج بكل يسر وتوفير جميع الخدمات لهم بشكل مباشر، وأكبر ترجمة واقعية لهذا الأمر ما أعلنته وزارة الحج أخيراً من توفيرها مساراً خاصاً للحجاج القطريين، رغم رفض السلطات القطرية توفير خدمة التسجيل لهم، ونحن وفرناها بشكل مباشر يقدم فيها الحاج القطري مباشرة بحجز الخدمة التي يريدها عبر الموقع الإلكتروني».

ووصف مشاط الخدمات الجديدة التي دشنتها الوزارة لهذا الموسم بأنها مميزة للتيسير على ضيوف الرحمن، مبيناً أن التوسع في برنامج «الطريق إلى مكة» رهن الدراسة، لافتاً إلى أن الهدف هو إنهاء التدخل البشري والاعتماد على العمل الإلكتروني، مشيراً إلى أن إجمالي عدد حجاج الخارج لهذا العام لن يزيد على 1.8 مليون حاج.

إجراءات

وبشأن آليات وإجراءات تسجيل الحجاج القطريين، قال مشاط: «بعد تقديم الحاج في الرابط الإلكتروني، يتم تسجيل بياناته الشخصية وفترة وتاريخ القدوم، ثم تحديد الخدمات المرغوبة، ثم دفع التكلفة الخاصة بالخدمات، والحجز مباشرة للقدوم، ونحن نرحب بهم في المملكة العربية السعودية، وهذه الإجراءات التي تمت هي نفسها التي تتم لكل المواطنين والمقيمين في المملكة من الحجاج».