قطر تريد دجاج إيران وطهران تخطط لاستغلال المونديال

المصدر: طهران - وكالات

تواصل قطر استعداء جوارها الخليجي بتوطيد علاقتها مع إيران. وفي ظل عناد الدوحة ضد مطالب جوارها الخليجي والعربي وارتمائها في أحضان نظام الملالي، كشف مسؤول إيراني عن نية قطر استيراد منتجات وسلع بروتينية، وخاصة لحوم الدواجن والطيور الحية من طهران.

وأشار محمود حجتي، وزير الزراعة الإيراني، الخميس، على هامش حضوره افتتاح أحد المشروعات لإنتاج الدواجن المجمدة في محافظة أصفهان وسط البلاد، أنّ الدوحة لديها رغبة في الحصول على منتجات غذائية إيرانية الصنع بدعوى رخص أثمانها، على حد قوله.

وزعم حجتي، أن أسعار الدواجن داخل الأسواق الإيرانية تعد الأرخص على المستوى الإقليمي، قبل أن يلمح إلى نية بلاده بالعمل على ترويج منتجاتها بكثافة في أسواق دول مجاورة، ولا سيما الحليفة منها نظراً لقرب تطبيق العقوبات الأميركية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

واعترف وزير الزراعة الإيراني بالضغوط التي تواجهها بلاده على المستوى الاقتصادي، زاعماً أن طهران تواجه حرباً اقتصادية، مطالباً المصنعين والمنتجين المحليين بتحسين جودة وكفاءة المنتجات المصدرة للخارج، بحسب قوله.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في مايو الماضي، عن تصدير أولى شحنات الفاكهة والخضراوات من ميناء شيوء بمدينة بارسيان الواقعة في محافظة هرمزجان جنوب البلاد، إلى الدوحة، وسط سعى طهران لاستغلال السوق القطرية كساحة خلفية لانتشالها من أزمات اقتصادية مثل البطالة، والركود الاقتصادي، والتضخم. وبلغت قيمة تلك الشحنة نحو 10 مليارات ريال إيراني، حيث وصل حجمها إلى نحو 200 طن من الفاكهة والخضراوات مثل الخيار، والباذنجان، والقرنبيط، والفلفل الحلو.

على صعيد متصل، أعلن فرشاد كوشا مدير إحدى المؤسسات الرياضية والترفيهية بجزيرة كيش الإيرانية، عن وضع خطط بهدف استغلال تلك الجزيرة لاستضافة جزء من فاعليات بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامته على أراضي الإمارة الخليجية عام 2022.