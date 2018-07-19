السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية

المصدر: وام



تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" قوله أنه في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.