غرق مركب يحمل 160 مهاجراً

المصدر: نواكشوط - وكالات

لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم وما زال نحو ثلاثين آخرين مفقودين، إثر غرق مركب يقل 160 مهاجراً قبالة سواحل شمال قبرص، أمس.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم إنقاذ نحو مئة راكب لم تعرف نقطة انطلاقهم ولا وجهتهم، موضحة أن المركب غرق قبالة مدينة غالوزا «ييني أرنكوي» بالتركية.

وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين، بعد غرق المركب الذي لم تعرف أسبابه، أو هوية الأشخاص الذين كانوا على متنه.

وأفاد خفر السواحل التركي في بيان، بأن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم. وأضاف أن قوارب وطائرات هليكوبتر تابعة لخفر السواحل في تركيا وشمال قبرص، فضلاً عن قوارب تجارية تبحر في المنطقة، شاركت في إنقاذ 103 مهاجرين. ونقل شخص مصاب بجروح بالغة في مروحية إلى قبرص.