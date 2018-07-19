الإمارات ترحب بإنشاء مجلس تنسيقي بين السعودية والكويت

المصدر: Ⅶ الكويت - البيان

رحّب معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي. وقال على «تويتر»: «العمل الثنائي المكثّف بين الأشقاء يعزّز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والمصداقية، والحرص على استقرار الخليج العربي وازدهاره».

ووقّعت السعودية والكويت، أمس، على محضر إنشاء مجلس تنسيقي كإطار عام يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت، في الكويت.



وأكّد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أن إنشاء المجلس يعتبر انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين.



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