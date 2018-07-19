شيخ الأزهر يلتقي أعضاء المنتدى الإسلامي المسيحي في لندن

المصدر: لندن - وام

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس، في «قصر لامبث» مقر إقامته في لندن، أعضاء المنتدى الإسلامي المسيحي البريطاني وذلك بحضور الدكتور جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري.

وقال الطيب أن التحدي الذي يواجه علماء ورجال الدين خاصة في الغرب يتمثل في ضرورة نشر التعاليم والقيم الحقيقية للأديان وترسيخها في حياة الناس.

كما التقى فضيلته، توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، رئيس مؤسسة توني بلير للتغيير العالمي، وأعرب عن أمله في أن يكون اللقاء خطوة إضافية في سبيل تعزيز التعاون بين الأزهر وبريطانيا، من أجل دعم قيم السلام والحوار والتعايش، مشيراً إلى أن الأزهر له مكانته ليس فقط بين المسلمين، وإنما في العالم كله، فهو المرجعية الأولى للمسلمين، والرسالة التي يقوم بها مهمة للغاية، حيث يمثل الإسلام الصحيح، والحاجة إليه تتزايد في ظل ارتفاع صوت المتطرفين.