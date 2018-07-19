مسح ميداني لحالات سوء التغذية بمأرب

المصدر: مأرب- سبأنت

دشّن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، أعمال المسح التغذوي للكشف عن الأمهات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، الذي ينفذه المكتب بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ويهدف المسح الذي يستمر ثلاثة أسابيع إلى قياس التغذية لعدد 1100 طفل وطفلة وأمهاتهم للكشف عن الحالات التي تعاني من سوء التغذية وإيجاد بيانات دقيقة قائمة على أسس علمية ومنهجية في جميع مديريات المحافظة.

وأكد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، على أهمية إجراء هذه المسوحات في مختلف المجالات الصحية من اجل الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير المعلومات الدقيقة التي تمكن من وضع الخطط والبرامج الهادفة الى مواجهة الأمراض والارتقاء بالوضع الصحي في المحافظة والتدخل السليم في الوقت المناسب.