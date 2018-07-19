وزير يمني: بقاء الحوثي في زبيد تهديد للتراث

المصدر: عدن - وكالات

طالب وزير الثقافة في الحكومة الشرعية مروان دماج ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخروج من مدينة زبيد التاريخية وألا تجعلها ساحة للقتال.

وحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية تحويل المدينة التاريخية إلى منطقة عسكرية. وأكد دماج في تصريح لـ«سبتمبر نت»، أن الميليشيا الحوثية سبق لها أن تمركزت في مواقع تاريخية مهمة تعرضت إثر ذلك للأضرار، كما حصل في مدينة براقش التاريخية في الجوف.

وشدد وزير الثقافة اليمني على ميليشيا الحوثي المسلحة الخروج من المدينة، معتبراً بقاءها فيها يمثل تهديداً كبيراً للإرث الإنساني الذي تحتويه زبيد، التي تعد إحدى أهم المدن اليمنية المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي. وقال دماج، إن حشد الميليشيا للمقاتلين والسلاح إلى المدينة يلحق أضراراً جسيمة بالمعالم الأثرية لها كمدينة ضمن الموروث التاريخي اليمني.