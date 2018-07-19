الأردن: «أونروا» شريك استراتيجي

المصدر: عمان - د. ب. أ

أكّد القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن نضال حداد، أنّ المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ستفتح أبوابها أمام آلاف الطلاب بالمملكة مع بدء السنة الدراسية الجديدة دون تأخير.

ونقلت صحيفة «الغد»، أمس، عن حداد، إن مدارس الوكالة ستبقى مفتوحة ولن يتم إغلاقها، حيث لن يقبل الأردن المساس بالبرنامج التعليمي، أسوة بالخدمات الصحية والإغاثة الاجتماعية الأساسية الأخرى، مشيراً إلى أنّ الأردن لن يتخلى عن الأونروا، بوصفها شريكاً استراتيجياً وازناً، إلا بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة.

وشدد على أنّ هذا الموقف الأردني ثابت لا يتغير، وأنه لا بديل عن الأونروا، ولن يقبل الأردن بأن تحل مكانها أية جهة أخرى لتقديم الخدماتلأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، من إجمالي زهاء ستة ملايين لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة للأردن.