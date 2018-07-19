التحالف يصدر 8 تصاريح لدخول الموانئ اليمنية

المصدر: الرياض، عدن - وكالات

أعلن ​التحالف العربي،​ بقيادة السعودية، عن «إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، بينها اثنان للحديدة»، مشيراً إلى «وجود 3 سفن بميناء ​الحديدة​، و5 سفن تنتظر الدخول»، لافتاً إلى أن «الميليشيا تتعمد تعطيل السفينة Carpe Diem لـ24 يوماً في الحديدة».

وفي سياق آخر، تجبر الميليشيا المتمردة رجالَ الأعمال والتجار في عدد من المناطق بصنعاء على دفع الأموال لها، وتقديم مواد غذائية لمسلحيها في جبهات القتال. وقالت مصادر في صنعاء -بحسب تقرير لـ«سكاي نيوز عربية»- إن أفراداً من الميليشيا الموالية لإيران وموظفين مُوالين لها في المكاتب التنفيذية بمديريات المحافظة فرضوا على التجار تقديم مواد غذائية وتموينية.

وذكرت المصادر أن الحوثيين فرضوا على مُلّاك الصيدليات والشركات تقديم الأدوية، فضلاً عن إجبار محلات بيع اللحوم على تقديم العشرات من المواشي. ولا تعد هذه الحادثة هي الوحيدة للحوثيين للسطو على أموالن اليمنيين، فقد سبق أن ابتزت المسافرين.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم المتمردون الحوثيون على التضييق على نزلاء الفنادق في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وأجبرت مُلّاك الفنادق على رفض استقبال النزلاء بذريعة عدم وجود تصاريح صادرة عنها.