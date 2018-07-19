البرلمان السوداني يصادق على تمديد «الطوارئ» في ولايتين

المصدر: الخرطوم - البيان

صادق البرلمان السوداني، أمس، على مراسيم جمهورية بتمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، مبرّراً ذلك بأنّ معدّلات التهريب والجريمة والاتجار بالبشر تقلصت خلال الأشهر الستة الماضية التي فرضت خلالها حالة طوارئ.

وقالت نائب رئيس البرلمان السوداني بدرية سليمان، إنّ حالة الطوارئ أسهمت في خفض البلاغات في ولاية كسلا بنسبة 53 في المئة، فيما انخفضت في ولاية شمال كردفان بنسبة 25 في المئة، فيما لا تزال تحديات الاتجار بالبشر وجمع السلاح والمخدرات والسيارات غير المقننة تمثل تهديداً أمنياً، مضيفة أنّه تمّ وقف تهريب 150 نوعاً من السلع الغذائية لدول الجوار. بدورهم، رفض نواب برلمانيون تمديد الطوارئ.

وأكّد النائب البرلماني كمال عمر، أنّ ما يحدث في ولايتي كسلا وشمال كردفان تعليق للدستور ومناف لمخرجات الحوار، مضيفاً: «هنالك انتهاكات في حق المواطنين تم رصدها، وأعتقد أنّ بلداً لا توجد به حريات ليس لديه قيمة، ونحن لدينا مؤسسات عدلية مستقلة ومجلس تشريعي». كما اعتبر النائب فيصل يس، فرض حالة الطوارئ انتهاكاً لحقوق الإنسان وتعليقاً للدستور وإلغاء لمؤسسات الدولة.