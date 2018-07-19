تدمير 5 أنفاق في صلاح الدين وقصف 31 مركزاً للدواعش في أربيل

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن مركز الإعلام الأمني، عن تدمير خمسة أنفاق ضمن قاطع مطيبيجة في محافظة صلاح الدين. وقال المركز في بيان، إن طيران الجيش، بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وضمن عملية ثأر الشهداء الثانية، تمكن من تدمير عجلة نوع سلفادور تحمل أحادية مغطاة، وقصف خمسة أنفاق وتدميرها ضمن قاطع مطيبيجة.

وأشار المركز إلى العثور على 21 عبوة ناسفة خلال عمليات تطهير وتفتيش في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، إن القوات الأمنية وخلال تفتيش قرية تل الجوع، تمكّنت من تطهير طريق قرية تل الجوع - الهارونية، مشيراً إلى العثور أثناء عملية تفتيش منطقة خراب بيك على 20 عبوة ناسفة محلية الصنع.

وأضاف مركز الإعلام الأمني، أنّه تمّ تدمير أربعة أنفاق وتفجير 80 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار، مردفاً: «القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة وخلال عملياتها العسكرية لتفتيش قاطع المسؤولية، تمكنت من تفجير 80 عبوة ناسفة وثماني مضافات وتدمير مخبأين وأربعة أنفاق وكرفان».

على صعيد متصل، ذكرت قوات التحالف الدولي أنّ عملياتها المشتركة مع قوات البيشمركة ضد فلول تنظيم داعش في مرتفعات قره جوغ بمحافظة اربيل، نجحت في حرمان التنظيم من المواقع التي كان يعدها آمنة ويستخدمها في التمركز والاختباء.

وكانت العملية المشتركة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وطائرات التحالف الدولي، قد تواصلت ليومين وأدت لتدمير أكثر من ثلاثين موقعا تابعة لتنظيم داعش وقتل أربعة عشر من عناصره، بينما كشفت قوات البيشمركة عن مقتل عشرة من عناصرها، وإصابة عدد آخر في المواجهات.

وقال قائد محور الكوير - مخمور في قوات البيشمركة، سيروان بارزاني، إنّ العملية المشتركة التي بدأت منذ فجر الاثنين، لتطهير جبال قره جوغ من عصابات داعش انتهت»، مضيفاً: «تم قصف 31 مركزاً تابعاً لعصابات داعش، وقتل 14 منهم، والقضاء نهائياً على المضافات التي كانت تابعة لهم وتدميرها بالكامل».

إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة بدورية للشرطة الاتحادية في حدود قضاء داقوق جنوبي كركوك. وقال ادريس حاجي عادل مسؤول لجنة تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في داقوق، إنّ عبوة ناسفة انفجرت، في قرية البو نجم التابعة لقضاء داقوق بدورية للشرطة الاتحادية. وأضاف أنّ الانفجار أسفر عن مقتل قائد الفوج الأول في اللواء 16 من الشرطة الاتحادية، الرائد عبدالملك غفور، وإصابة اثنين من أفراد حمايته بجروح.