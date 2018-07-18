الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة ويستهدف صيادي غزة

المصدر: وام

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمات الليلية لمنازل المواطنين وترويع الأطفال في محافظات الضفة.

وكان مركز أسرى فلسطين قال في تقرير له إن قوات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاءات والأحكام المرتفعة ولم تستثن القاصرات منهن وكبار السن والمريضات حيث رصد المركز 84 حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول من 2018 .

وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية بأن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة حيث تم ملاحقة الصيادين لمسافة 3 أميال بحرية وهي المساحة التي أقر الاحتلال الصيد بها بعد تقليصها.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.