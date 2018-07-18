مفاوضات فرقاء جنوب السودان تصطدم بعقبة تقاسم السلطة

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

اصطدمت مفاوضات فرقاء جنوب السودان، التي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم، بعقبة تقاسم السلطة، بعد رفض الأطراف اتفاق عنتبي، ففي الوقت الذي تضغط فيه الوساطة السودانية في اتجاه التوقيع على اتفاق نهائي بعد مقترح جديد طرحته على المتفاوضين، تمسكت الأطراف بموقفها، وطلبت مزيداً من الوقت لدراسة المقترح الجديد.

واستبعد الناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، عضو وفد التفاوض مايكل مكوي، التوقيع على اتفاق بشأن تقاسم السلطة بينهم وبين الفصائل المتمردة بالخرطوم، ما لم تتم دراسة مقترح الوساطة من قبل الأطراف وإبداء ملاحظاتهم حوله، وقال إن جميع الأطراف بما فيها الحكومة لا تزال تدرس المقترح الذي تقدمت به الوساطة السودانية. وقال مكوي في تصريح لـ «البيان»: «الفترة ضيقة، وتحتاج الأطراف إلى دراسة المقترح المقدم من الوساطة، فالوساطة تريدنا أن نوقع على المقترح دون نقاش، وهذا لا يمكن بالطبع، نعم جميعنا تسلم المقترح، ولكن نريد دراسته».