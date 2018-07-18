قطر قدمت أكبر تمويل في التاريخ لعصابات الإرهاب

المصدر: لندن - وكالات

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن مجموعة من الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية بين السفير القطري في العراق زايد الخيارين، ووزير الخارجية الحالي محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التي تثبت بالأدلة القاطعة دعم تنظيم الحمدين للإرهاب من خلال دفع أكثر من مليار دولار للإرهابيين في العراق ودعماً لميليشيات إيرانية في سوريا وهو التمويل الأكبر في التاريخ لعصابات إرهابية، تحت غطاء تحرير الرهائن القطريين في العراق خلال العام 2017، وهو الأمر الذي يؤكد صحة قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول.

وأظهرت الاتصالات والرسائل النصية بين عبد الرحمن آل ثاني والسفير القطري، كيف وافقت قطر بكل سهولة على دفع فدية غير مسبوقة، والتدخل في مسار النزاع السوري، لمصلحة إيران وحلفائها من أجل استرجاع الرهائن.

ووفقاً لإحدى روايات تسلسل الأحداث، دفعت قطر أكثر من مليار دولار لتحرير الرهائن، حيث ذهبت الأموال لجماعات وأفراد صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم إرهابيون، بما في ذلك كتائب حزب الله في العراق والجنرال قاسم سليماني، وهو قائد قوات الحرس الثوري وهيئة تحرير الشام «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.