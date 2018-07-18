قمة مصرية سودانية غداً

المصدر: القاهرة-أ.ف.ب

يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الخرطوم غداً الخميس للقاء نظيره السوداني عمر البشير، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي أمس.

والزيارة هي الخامسة التي يقوم بها السيسي الى الخرطوم والأولى منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في مارس الماضي.

وكان البشير توجه إلى القاهرة عشية الانتخابات الرئاسية المصرية وصرح أن اختياره توقيت الزيارة «يؤكد أننا مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته لعلاقات قوية بين البلدين».

وكانت زيارة السيسي الأخيرة للخرطوم في أكتوبر 2016 وقد استغرقت عدة ساعات، ألقى خلالها كلمة أمام الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة سد النهضة التي تشيده أثيوبيا على نهر النيل من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا.