الجيش اليمني يحرر أولى مناطق عبس في حجة

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

حررت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بطيران التحالف العربي، أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة، فيما لوّح الجيش اليمني باللجوء إلى إنزال بحري وجوي لتحرير الحديدة في حال تلكأت الميليشيا في الاستجابة للمبادرة الأممية والحل السياسي، فيما فككت الفرق الهندسية للمقاومة 5 آلاف لغم جديد زرعته الميليشيا في الساحل الغربي.



وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة، العقيد محمد سالم الخولاني، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي.



وأضاف العقيد الخولاني أن قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار. ولفت الخولاني إلى أن المعارك المتواصلة والغارات التي شنّتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وذكر مصدر خاص لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي حشدت مجاميع من مقاتليها منذ أسبوع إلى قرية حبل في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس كبرى مديريات محافظة حجة. وأفاد المصدر بأن الميليشيا تمركزت في عدد من بيوت المواطنين وأجبرتهم على النزوح.



أما في الحديدة، فأعلن الناطق الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، أنه في حال تلكأت الميليشيات الحوثية بأسباب واهية في تنفيذ القرارات والمساعي الدولية للخروج من الحديدة واستمرارها في انتهاك القانون الدولي، فإن الجيش لديه العديد من الخيارات، ومنها الإنزال البحري والجوي، لافتاً إلى أن الجيش قادر على تنفيذ هذه الأعمال بكل اقتدار وسرعة في التنفيذ.



منظومة «باتريوت»

في السياق، نجحت الدفاعات الجوية للتحالف في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة.



وقالت مصادر إن منظومة دفاعات التحالف نجحت في التصدي للصاروخين باتجاه مدينة «التحيتا» جنوبي الحديدة بنجاح. ووفقاً للمصادر، فقد نصبت قوات التحالف منظومة باتريوت في مدينة التحيتا بعد أيام من تطهيرها من عناصر الميليشيا.



في الأثناء، أصدر التحالف العربي أربعة تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، مضيفاً أن سفينة رست في ميناء الحديدة، و6 سفن أخرى بانتظار الدخول، مشيراً إلى تعمّد الميليشيا الحوثية تعطيل دخول ست سفن إلى ميناء الحديدة.



5 آلاف لغم

من جهة أخرى، أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية نزع خمسة آلاف لغم أرضي جديد من المناطق والمدن المحررة على امتداد الشريط الساحلي الممتد من الخوخة حتى قرية منظر قرب مطار الحديدة الدولي.

ودان لقاء موسّع أقامته المقاومة اليمنية المشتركة للتوعية بمخاطر الألغام في الساحل الغربي اليمني، أمس، جرائم الميليشيا الحوثية التي تعمّدت زرع آلاف الألغام والمتفجرات المحرمة دولياً في الممرات والطرق والمزارع المدنية بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين.



وأعلنت المقاومة الوطنية اليمنية، بحسب ما نقلته بوابة «العين الإخبارية»، نزع خمسة آلاف لغم أرضي جديد من المناطق والمدن المحررة على امتداد الشريط الساحلي الممتد من الخوخة حتى قرية منظر قرب مطار الحديدة الدولي.