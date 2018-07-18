الميليشيا تسرّع وتيرة تجنيد الأطفال

المصدر: عدن - وكالات

وسّعت ميليشيا الحوثي الإيرانية عمليات تجنيد الأطفال باليمن في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد تكبدهم خسائر فادحة على أكثر من جبهة.

وشرعت الميليشيا في إقامة مخيمات بأحياء عدة من محافظة صنعاء، التي يسيطرون عليها، لتجنيد الأطفال، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية بشأن حماية الأطفال. وقال سكان محليون في صنعاء، بحسب تقرير لـ «سكاي نيوز عربية»، إن الميليشيا الانقلابية أنشأت على مدار ثلاثة أيام، خيمة أطلقت عليها «خيمة التحرير»، كُتب عليها «لمن أراد الذهاب للجبهات»، مستهدفة الأطفال على وجه التحديد.

وذكرت مصادر يمنية أن الحوثيين يقيمون مخيمات مماثلة في جميع المناطق السكنية في صنعاء للهدف ذاته، لا سيما بعد تكبدهم خسائر كبيرة.