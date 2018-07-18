«حماس» توافق على الرؤية المصرية لـ«المصالحة الفلسطينية»

المصدر: Ⅶ غزة - وكالات

كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة «حماس» وافقت على الطرح المصري لـ«المصالحة الفلسطينية»، الذي ينصّ على عدة نقاط، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية عن المصدر المطّلع على مباحثات «المصالحة»، رفض الكشف عن هويته، التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، أخيراً: «حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها».

وتنصّ الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر، على إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007 بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

وأضاف: «تنصّ الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على الهيكلية الإدارية ذاتها القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها».