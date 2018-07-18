حوثيو صعدة ينفذون حملة اعتقالات لـ«قيادات صنعاء»

المصدر: Ⅶعدن - البيان

نفذ جهاز الأمن الداخلي لميليشيا الحوثي، حملة اعتقالات في صفوف أعضاء الجماعة شملت العشرات من الأعضاء في العاصمة ومحافظة صعدة، بتهم الخيانة وبسبب الخلافات حول تقاسم الأموال. وذكرت مصادر محلية أن جهاز الأمن الداخلي للميليشيا والمسمى «الأمن الوقائي» قام باعتقال عدد من مشرفي الميليشيا في العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن اتهمت هؤلاء بالخيانة واقتادوهم إلى أماكن غير معروفة.

خلافات حادة

وطبقاً لهذه المصادر فإن خلافات حادة نشبت في صفوف مشرفي الميليشيا الحوثي القادمين من صعدة وآخرين من صنعاء، حيث اتهم الأخيرون بالخيانة بعد أن رفضوا تقاسم الأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية ونهب أراضي ومنازل تعود ملكيتها لشخصيات مؤيدة للشرعية.

وذكرت المصادر، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل مشرفي الجماعة من محافظة صنعاء على خلفية قيامهم بمحاصرة منزل الكاتب المالي الخاص بالميليشيا في العاصمة المدعو الشهاري.

فرار قيادات

وقالت إن الخلافات طفت على السطح مع توسع حملة الاعتقالات لتشمل مشرفين آخرين اتهموا بالتراخي، ما مكن جنوداً وضباطاً من الإفلات من قبضة الميليشيا ومغادرتهم مناطق سيطرتها، ووصولهم إلى المحافظات المحررة.

وتصاعدت الخلافات بين أجنحة الميليشيا الحوثية، حيث يعتقد جناح الجماعة القادم من محافظة صعدة أنه أكثر ولاء وإخلاصاً، واتُهم الجناح المنتمي لصنعاء بالخيانة واللصوصية.