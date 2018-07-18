الاحتلال يستولي على تلة جبلية ببيت لحم

المصدر: Ⅶ بيت لحم - وكالات

استولت قوات الاحتلال على تلة جبلية تقع في منطقة «زكندح» بمساحة 120 دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أحمد صلاح أن أصحاب الأراضي المستهدفة عثروا على الإخطارات موضوعة في الأرض، وتقضي بإعطائهم مهلة 45 يوماً للاعتراض.

وأضاف صلاح ان جنود الاحتلال وزعوا إخطارات في الأراضي المستهدفة لأصحابها كل باسمه، حيث قدرت الإخطارات بالعشرات نظراً لتعدد أصحابها وجاء في نصها «يطلب منك رفع يدك عن الأراضي وإعادة وضعها إلى ما كان عليه مسبقاً خلال 45 يوماً وفي حالة عدم قيامك بذلك سوف تقوم السلطة المختصة بإجراء الإخلاء».