عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

المصدر: Ⅶالقدس المحتلة - وام

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما دعت الجماعات اليهودية لتنظيم مسيرة ليلية بالقدس القديمة في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل»، ومع نشر هذه الدعوات لمسيرة المستوطنين، وفرت شرطة الاحتلال الحماية لهم بدءاً بدخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات الأقصى وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية الفلسطينية فراس الدبس، أن 63 مستوطناً و18 عنصراً من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على عدة مجموعات.